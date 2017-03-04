Лестер Сити
    -
    18:00
    04.03.17
    Кинг Пауэр Стэдиум
    Халл Сити
      Чемпионат Англии • Тур 27
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      Лестер Сити - Халл Сити
      Чемпионат Англии - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Халл Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Крэйг Шекспир или Марко Силва? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Халл Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лестер Сити и Халл Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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