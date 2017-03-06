Вест Хэм
    -
    23:00
    06.03.17
    Олимпийский стадион
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 27
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      Вест Хэм - Челси
      Чемпионат Англии - 6 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Вест Хэм – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 6 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Славен Билич или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Вест Хэм – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Вест Хэм и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Лондонское рубилово – «Челси» нужно победить «Вест Хэм», чтобы окончательно убедить всех, что титул уедет на «Стэмфорд Бридж».

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