Сандерленд
    -
    19:00
    05.03.17
    Стэдиум оф Лайт
    Манчестер Сити
      Чемпионат Англии • Тур 27
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      Сандерленд - Манчестер Сити
      Чемпионат Англии - 5 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Сандерленд – Манчестер Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:00 5 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пол Брейсуэлл или Хосеп Гвардиола? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Манчестер Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Сандерленд и Манчестер Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «Ман Сити» приехал в гости к «Сандерленду». Чтобы надеяться на победу в чемпионате и не забывать про Лигу чемпионов, лучше бы утопить этих «котов».

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