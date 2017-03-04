Манчестер Юнайтед
    -
    15:30
    04.03.17
    Олд Траффорд
    Борнмут
      Чемпионат Англии • Тур 27
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Манчестер Юнайтед - Борнмут
      Чемпионат Англии - 4 марта 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Манчестер Юнайтед – Борнмут на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:30 4 марта 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Жозе Моуринью или Эдди Хоу? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Манчестер Юнайтед – Борнмут? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Манчестер Юнайтед и Борнмут, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      «МЮ» хорошо праздновал всю неделю после выигрыша Кубка Лиги, но готовился ли он к матчу с «Борнмутом»? «Вишни» вот точно уничтожат любого, кто посягнет на их сад.

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