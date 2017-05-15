Челси
    -
    22:00
    15.05.17
    Стэмфорд Бридж
    Уотфорд
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Челси - Уотфорд
      Чемпионат Англии - 15 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Челси – Уотфорд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:00 15 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Антонио Конте или Вальтер Мадзарри? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Челси – Уотфорд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Челси и Уотфорд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Руслан Хрипун
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      Всем привет! «Челси» принимает в чемпионском статусе «Уотфорд». Подтягивайтесь, Конте обещает хорошее представление!

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