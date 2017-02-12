Бёрнли
    -
    16:30
    12.02.17
    Тёрф Мур
    Челси
      Чемпионат Англии • Тур 25
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      Бёрнли - Челси
      Чемпионат Англии - 12 февраля 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Бёрнли – Челси на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 16:30 12 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Шон Дайч или Антонио Конте? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Бёрнли – Челси? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Бёрнли и Челси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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