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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии - 17 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 17 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Саутгемптон и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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Жозе Моуринью важно не облажаться на поле «святых», чтобы еще остаться в гонке за четверкой в АПЛ.