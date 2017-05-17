Саутгемптон
    -
    21:45
    17.05.17
    Сент-Мэрис
    Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии • Тур 28
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      Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
      Чемпионат Англии - 17 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Манчестер Юнайтед на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 17 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Жозе Моуринью? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Манчестер Юнайтед? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Саутгемптон и Манчестер Юнайтед, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Данил Тармасинов
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      Жозе Моуринью важно не облажаться на поле «святых», чтобы еще остаться в гонке за четверкой в АПЛ.

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