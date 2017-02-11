Онлайн

Сандерленд - Саутгемптон

Чемпионат Англии - 11 февраля 2017

Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Сандерленд – Саутгемптон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 18:00 11 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Пол Брейсуэлл или Клод Пюэль? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Сандерленд – Саутгемптон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Сандерленд и Саутгемптон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

