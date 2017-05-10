Саутгемптон
    -
    21:45
    10.05.17
    Сент-Мэрис
    Арсенал
      Чемпионат Англии • Тур 26
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      Саутгемптон - Арсенал
      Чемпионат Англии - 10 мая 2017

      Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Арсенал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Арсен Венгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Арсенал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Саутгемптон и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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      Артем Буторин
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      «Арсенал» еще претендует на попадание в Лигу чемпионов. Терять очки в игре с «Саутгемптоном» никак нельзя.

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