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Саутгемптон - Арсенал
Чемпионат Англии - 10 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Саутгемптон – Арсенал на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 21:45 10 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Клод Пюэль или Арсен Венгер? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Саутгемптон – Арсенал? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Саутгемптон и Арсенал, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Арсенал» еще претендует на попадание в Лигу чемпионов. Терять очки в игре с «Саутгемптоном» никак нельзя.