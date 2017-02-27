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Лестер Сити - Ливерпуль
Чемпионат Англии - 27 февраля 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Лестер Сити – Ливерпуль на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 27 февраля 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Mike Stowell или Юрген Клопп? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Лестер Сити – Ливерпуль? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Лестер Сити и Ливерпуль, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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«Лестер» лишился главного тренера, но не шансов на спасение. «Ливерпулю» будет сложно побить «лис» в их логове.