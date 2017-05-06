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- 2-ой тайм
- ЛьорентеБастон88'
- ХолгэйтКенни78'
- КиФер75'
- БриттонКорк73'
- БарриВаленсия65'
- Перерыв
- Кэлверт-ЛевинБаркли45'
- 1-ый тайм
- Льоренте29'
Перед матчем
Онлайн
Суонси - Эвертон
Чемпионат Англии - 6 мая 2017
Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Пол Клемент или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Суонси Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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