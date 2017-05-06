Суонси Сити
Завершено
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1
-
0
0
19:30
06.05.17
Либерти Стэдиум
Эвертон
    Чемпионат Англии • Тур 36
    КалендарьТаблица
    • 2-ой тайм
    • Суонси Сити
    • Эвертон
    • ЛьорентеБастон
      88'
    • ХолгэйтКенни
      78'
    • КиФер
      75'
    • БриттонКорк
      73'
    • БарриВаленсия
      65'
    • Перерыв
    • Суонси Сити
    • Эвертон
    • Кэлверт-ЛевинБаркли
      45'
    • 1-ый тайм
    • Суонси Сити
    • Эвертон
    • Льоренте
      29'
    Перед матчем

    Онлайн
    Суонси - Эвертон
    Чемпионат Англии - 6 мая 2017

    Футбол, Чемпионат Англии. Следите за матчем Суонси Сити – Эвертон на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 6 мая 2017, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
    Кто победит в битве тренеров, Пол Клемент или Роналд Куман? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

    Вы уже проголосовали за победителя в матче Суонси Сити – Эвертон? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
    Сегодня сражаются Суонси Сити и Эвертон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

        
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