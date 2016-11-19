Леви, фан. 6 причин, почему «Тоттенхэм» выиграет АПЛ

В букмекерских конторах фаворитами на чемпионство в Англии идут «Ман Сити» (коэффициент – 3,00), «Ливерпуль» (3,55) и «Челси» (3,75), чуть поодаль «Арсенал» (7,50). В «Тоттенхэм» не верят совсем (20,00 – как и у «МЮ»), а зря. «Шпоры» уже в прошлом сезоне показали зубы, вывалившись из чемпионской гонки только под конец (при этом имея лучшие в лиге показатели по забитым и пропущенным голам), в этом же стали еще крепче.

До начала сезона теневыми фаворитами в АПЛ были «Ливерпуль» и «Челси» (у них мидуик не занят еврокубками), но теперь, когда они вовсе не являются теневыми, их место занял «Тоттенхэм». Ниже – шесть причин, почему в этом году команда не сломается на финишной прямой и доведет дело до конца.

Перерыв на игры сборных

В последнем месяце «шпоры» затормозили: после блестящего отрезка в сентябре – начале октября «Тоттенхэм» в семи матчах не одержал ни одной победы (последняя – 2:0 с «Сити»). Немного сбавившей ход команде Почеттино ноябрьский международный перерыв пришелся очень кстати: важнейшие травмированные игроки получили лишнее время восстановиться – Кейн и Алдервейрелд успеют набрать форму и будут готовы разносить соперника.

Также пауза пойдет на пользу в психологическом плане: серия без побед должна серьезно мотивировать игроков, а двухнедельный перерыв послужит знаком для окончания этой серии и даст «шпорам» собраться с силами. Последующий удачный победный отрезок поможет подняться выше в таблице (и равняться на сильнейших, не отпуская их далеко) и придаст импульс команде на весь сезон.

Успешное трансферное окно

К счастью для фанатов, «Тоттенхэм» сохранил весь прошлогодний костяк, не продав ни одного лидера. Для Дэниэла Леви это очень необычно: подобное решение заставляет думать, что «шпорам» надоело финишировать рядом с зоной ЛЧ, лишь изредка туда забираясь.

Из команды ушли второстепенные персонажи (Йедлин, Притчард, Шадли). Болельщики «шпор» наконец-то получили еще одного форварда – на замену Кейну приобретен Винсент Янссен, лучший бомбардир Эредивизи. Эксперимент с использованием обоих форвардов на поле нельзя назвать удачным. Почеттино уместил их на поле по ходу игры с «Эвертоном» – перешел на 4-1-4-1, Кейн опустился в зону трекварти, а Янссен располагался на острие, но Харри от этого было неуютно.

Возможны варианты с 4-3-1-2, 4-2-2-2 и 4-2-4, но в последних двух случаях система прессинга аргентинца приходит в негодность: нужны игроки и в центре, и на флангах. С мощным же кулаком в середине Почеттино пробовал играть перед сезоном-2015/16 (как раз при переводе Дайера на новую позицию), но это сильно сковывало атакующий потенциал команды. Так что, скорее всего, Кейн и Янссен будут появляться на поле только в экстренных случаях в конце матча.

Ваньяма, знакомый Почеттино по работе в «Саутгемптоне» (в прошлом сезоне отпускать его руководство «святых» отказалось), сразу вписался в игру «Тоттенхэма», выходя и вместо, и вместе с Дайером. Однако наличие в основе двух опорников, опять же, будет сковывать потенциал в атаке, ведь, добавляя в состав одного игрока оборонительного плана, надо убрать игрока с атакующим функционалом.

«Тоттенхэм» также оформил трансфер Жоржа-Кевина Н'Куду из «Марселя» – вингера, способного сыграть и справа, и слева. Наконец, в последний день трансферного окна из «Ньюкасла» перешел Мусса Сиссоко, спасенный шпорами из Чемпионшипа. Финалист Евро все лето хотел покинуть «сорок» – ходили слухи про «Реал», «Ливерпуль», «Интер», «Челси». Когда на ленточке трансферного окна на француза вышел «Эвертон», обговорил все детали и отправил за игроком личный самолет, с конкретным предложением появился «Тоттенхэм». Через два часа Мусса, забыв про уговор с «ирисками», уже позировал с белой майкой.

Сиссоко (как и остальные приобретения) – один из тех, кто не допустит фирменного провала в конце сезона. Он может быть использован и в качестве флангового игрока атаки, и в тройке полузащитников в расстановке 4-3-3, что обязательно пригодится по ходу чемпионата.

Вариативность схем

Лучший матч сезона «Тоттенхэм» провел без Дембеле, Кейна и Дайера, но уничтожил «горожан». В прошлом сезоне это было неосуществимо: заточенность под 4-2-3-1 и зависимость от вышеперечисленных игроков не позволили бы «шпорам» так же качественно задавить соперника. Сейчас же «Тоттенхэм» проявляет гибкость, переходя при необходимости на 4-3-3.

Так строить игру Почеттино стал не от хорошей жизни: будь все здоровы, скорее всего, Маурисио выставлял бы излюбленные 4-2-3-1. Без Дембеле в тройке хавбеков Эриксен играет роль Модрича, причем делает это чуть ли не лучше хорвата: уровень футбольного интеллекта Кристиана не ниже, чем у полузащитника «Реала», а активное участие в оборонительных действиях (где интеллект снова играет не последнюю роль – Эриксен берет не выносливостью или физикой, а выбором позиции) поражает: в матче против «Сити» он набрал 16 овладеваний и 4 отбора.

В 4-3-3 без Дембеле у Почеттино самым важным игроком становится именно Кристиан – на него ложится еще и переход из обороны в атаку, с чем датчанин успешно справлялся. В матче с «Арсеналом» Почеттино выставил 3-5-2, трансформирующиеся в 5-3-2, и сдержал атаку принципиальных соперников.

Удачный старт

Сейчас «Тоттенхэм» идет без поражений (единственным среди всех лиг Англии) с лучшей обороной в турнире (всего 5 пропущенных), и притом позади матчи с «Ливерпулем», «Сити» и «Арсеналом».

Не в последнюю очередь успехи связаны с хорошей формой лидеров: например, раскрылся Сон Хынмин, который получил от WhoScored лучший в сентябре рейтинг во всей Европе; Деле Алли, кажется, вообще не знает, что такое синдром второго сезона; адаптировался еще в конце прошлого сезона Ламела, который наконец понял требования Маурисио. Эрик очень важен в начальных стадиях контрпрессинга, который Почеттино навязывает оппоненту, а Алли выдвигается и в паре с корейцем (или Кейном) давит на вратаря.

Проблемы конкурентов

Команда сохранила костяк и усилилась, что позволяет ей играть на три фронта (из Кубка Лиги «шпоры» уже благоразумно вылетели).

«Сити» и «Юнайтед», хоть и усилились на огромные суммы, все еще находятся в процессе перестройки.

«Челси» еще предстоит разработать план Б – против схемы 3-4-2-1 рано или поздно найдется противоядие.

«Лестеру» куда тяжелее приходится без отдыха в середине недели (10 очков в четырех матчах группы ЛЧ почти гарантировали «лисам» весеннее продолжение).

«Арсенал» решил проблему форварда, выдвинув туда ложную девятку Санчеса, но организованной насыщенной обороне Венгер мало что может противопоставить – в итоге придется либо вернуться к варианту с Жиру (низкая реализация), либо экспериментировать с Лукасом Пересом.

«Ливерпулю» же надо научиться играть без ключевых игроков (Лаллана, Хендерсон) и готовиться к спаду формы атакующего трио.

Атмосфера и психология

На севере Лондона создают команду-семью, где все понимают, что нужно делать в каждый момент времени, где нет конфликтов и все идут к поставленной цели (этим «шпоры» напоминают «Атлетико»). На третий год игроки отшлифовали командные взаимодействия и хотят добиваться успеха вместе. В 2016 клуб продлил контракты с целой группой основных игроков: с Роузом (до 2021 года), Алли (2022), Эриксеном (2020), Дайером (2021), Дембеле (2019), Уокером (2021); ходят слухи про Вертонгена и Кейна.

Также летом подписался до 2021 года Маурисио Почеттино, что говорит о полном доверии тренеру. Это с ним «Тоттенхэм» превратил закрытый клуб английских грандов в Биг-6.

За последние шестьдесят лет только два английских клуба выигрывали хотя бы один трофей каждые десять лет: «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». «Шпоры» взяли последний свой титул в 2008-м – Кубок Лиги. В тот же год северолондонский клуб получил самую громкую характеристику – «дерьмом ты не был, но и до вершин не добрался. Как «Тоттенхэм». Сейчас, кажется, пришло время переснять ту сцену.

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