Тренер «Вест Хэма» Славен Билич: «Не вижу ничего плохого в паре кружек пива после матча»

«Нет ничего плохого в том, чтобы выпить пару кружек пива в правильное время. Например, после игры. Хочу, чтобы игроки чувствовали себя свободными, хочу, чтобы они умели наслаждаться жизнью. Ведь мы победили в двух важных матчах подряд.



Но если что, я готов сказать игрокам: «Никаких рождественских вечеринок». Сперва нужно сделать дело, а все остальное позже», – сказал Билич Sky Sports.

После 17 туров «Вест Хэм» занимает 13 место, опережая зону вылета на 5 очков.

Билич тренирует «молотобойцев» с 2015 года. Ранее он работал в «Хайдуке», сборной Хорватии, «Локомотиве» и «Бешикташе».

Лучший спортивный телеграм