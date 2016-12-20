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Тренер «Вест Хэма» Славен Билич: «Не вижу ничего плохого в паре кружек пива после матча»

Билич: «Не вижу ничего плохого в паре кружек пива после матча»
Eurosport

20/12/2016 в 23:10

Можно прямо сейчас.

«Нет ничего плохого в том, чтобы выпить пару кружек пива в правильное время. Например, после игры. Хочу, чтобы игроки чувствовали себя свободными, хочу, чтобы они умели наслаждаться жизнью. Ведь мы победили в двух важных матчах подряд.

Но если что, я готов сказать игрокам: «Никаких рождественских вечеринок». Сперва нужно сделать дело, а все остальное позже», – сказал Билич Sky Sports.

  • После 17 туров «Вест Хэм» занимает 13 место, опережая зону вылета на 5 очков.
  • Билич тренирует «молотобойцев» с 2015 года. Ранее он работал в «Хайдуке», сборной Хорватии, «Локомотиве» и «Бешикташе».

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