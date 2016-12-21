Маурисио Почеттино: «Мечта «Тоттенхэма» – победа в АПЛ»

«Мечта «Тоттенхэма» – победа в АПЛ. Это первостепенный турнир для нас. Я действительно счастлив здесь. Нахожусь в том месте, где мне гарантированы все условия для усердной работы. Это именно тот клуб, с которым можно достичь больших высот.

Мы должны работать не покладая рук, потому что такие команды, как «Челси», «Сити», «Ливерпуль», укрепились в межсезонье. Борьба в АПЛ в этом сезоне еще жестче, чем в предыдущем. Большие клубы совершенствуются, но и мы уверены в себе», – цитирует Почеттино Sky Sports.

После 17 туров «Тоттенхэм» набрал 33 очка и отстает от лидирующего «Челси на 10 баллов.

Ранее Почеттино работал в «Эспаньоле» и «Саутгемптоне».

Лучший спортивный телеграм