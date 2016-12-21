Reuters
The Telegraph: «Вест Хэм» хочет арендовать у «МЮ» Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля
Наивные ребята.
Боссы «Вест Хэма» ищут усиления команды в зимнее трансферно окно. По информации The Telegraph, «молотобойцы» хотят арендовать у «МЮ» Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. «Вест Хэм» планирует заманить футболистов гарантированной игроков практикой.
Альтернативной целью лондонцев стал форвард «Челси» Миши Батшуайи, не проходящий в состав «синих».
- В АПЛ-2016/17 Марсьяль провел 10 матчей и забил 1 мяч.
- В активе Рэшфорда 3 мяча в 14 играх.
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