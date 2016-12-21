Reuters
The Telegraph: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Жозе Моуринью
Боссов устраивает работа португальца.
Летом «МЮ» заключил контракт с Жозе до 2019 года, но уже сейчас боссы клуба довольны прогрессом команды. По информации The Telegraph, Моуринью входит в дальнейшие планы «дьяволов» по развитию и в ближайшее время может продлить контракт.
- После 17 туров «красные дьяволы» занимают шестое место и проигрывают лидирующему «Челси» 13 очков.
- Ранее сообщалось, что боссы «МЮ» дадут Моуринью еще два трансферных окна для формирования состава.
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