ESPN: «Челси» предложит Диего Косте новый контракт и зарплату в 238 тысяч евро в неделю

«Челси» высоко ценит вклад Косты в успехи команды и хочет сохранить лидера. По информации ESPN, «синие» предложат форварду продлить контракт еще на два года, а зарплата Диего возрастет со 178 тысяч евро в неделю до 238 тысяч.

Действующий контракт Косты рассчитан до 2019 года.

В АПЛ-2016/17 28-летний нападающий провел 17 матчей, забил 13 мячей и выполнил 5 ассистов.

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