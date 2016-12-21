AFP
A Bola: «МЮ» ведет переговоры по трансферу Нелсона Семеду из «Бенфики»
Александр Самедов может не радоваться.
«МЮ» заинтересован в покупке 23-летнего защитника и уже начал переговоры. По информации A Bola, сделка может быть согласована уже в январе, но в Англию Семеду переедет по окончании сезона в 2016/17.
Ранее сообщалось, что «МЮ» готов выложить 45 млн евро за другого защитника «Бенфики» Виктора Линделёфа.
- Семеду оценивается Transfermarkt в 7 млн евро.
- В активе Нелсона 13 матчей в чемпионате Португалии-2016/17, 1 гол и 3 ассиста.
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