Imago
Генрих Мхитарян в седьмой раз признан лучшим игроком Армении
Фанаты «МЮ» могут гордиться.
Федерация футбола Армении подвела итоги голосования, в котором уверенную победу одержал Мхитарян. Генрих набрал 245 очков и опередил Гевора Казаряна из «Маритиму» (56 очков). Третья строчка у Маркоса Пиццелли из «Аль-Фуджайра» (45 очков).
- Мхитарян в седьмой раз карьере стал лучшим футболистом Армении.
- Эту награду Генрих выиграл в шестой раз подряд.
- В активе 27-летнего полузащитника 1 мяч в 7 играх АПЛ-2016/17.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте