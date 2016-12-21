Мино Райола: «Златан Ибрагимович уничтожил всех, кто сомневался в нем»

Мино Райола среагировал на отличную результативность самого звездного клиента. «Игра Златана – откровение для закупоренных англичан. Для остального мира его уровень – норма. Этот футболист забивает голы высшего качества из сложнейших ситуаций. Ибрагимович уничтожил всех, кто сомневался в нем.

«Манчестер Юнайтед» доволен его игрой, а мы довольны делами клуба. Очень вероятно, что наше сотрудничество продолжиться еще на сезон», – передает слова Райолы Daily Mail.

Златан Ибрагимович забил 16 мячей в 25 играх за «МЮ» сезона-2016/17.

Швед перешел в «Юнайтед» из летом 2016 года на правах свободного агента.

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