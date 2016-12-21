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Бастиан Швайнштайгер покинул тренировку «МЮ» через 15 минут после ее начала
Похоже, немецкий полузащитник больше не выступит за манкунианцев.
Швайнштайгер в среду прибыл в тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» в Каррингтон, но уже через 15 минут уехал с занятия на собственном автомобиле, сообщает The Mirror. Причины, по которым немец покинул Каррингтон, не уточняются.
- 32-летний полузащитник в сезоне-2016/17 появился на поле в составе «МЮ» только один раз. 30 ноября в матче Кубка лиги против «Вест Хэма» (4:1) он вышел на замену на 85-й минуте и поучаствовал в голевой комбинации манкунианцев.
- В ноябре Швайнштайгер вел переговоры с клубом MLS «Чикаго Файр».
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