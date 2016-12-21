Бастиан Швайнштайгер покинул тренировку «МЮ» через 15 минут после ее начала

Швайнштайгер в среду прибыл в тренировочный центр «Манчестер Юнайтед» в Каррингтон, но уже через 15 минут уехал с занятия на собственном автомобиле, сообщает The Mirror. Причины, по которым немец покинул Каррингтон, не уточняются.

32-летний полузащитник в сезоне-2016/17 появился на поле в составе «МЮ» только один раз. 30 ноября в матче Кубка лиги против «Вест Хэма» (4:1) он вышел на замену на 85-й минуте и поучаствовал в голевой комбинации манкунианцев.

В ноябре Швайнштайгер вел переговоры с клубом MLS «Чикаго Файр».

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