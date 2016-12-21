From Official Website
Джоуи Бартон вернулся в «Бёрнли»
34-летний полузащитник будет пылить в Премьер-лиге.
Бартон подписал контракт с «Бёрнли» до конца сезона-2016/17. Полузащитник будет выступать за команду с января. Футболист перешел в новый клуб на правах свободного агента.
- В ноябре Бартон разорвал контракт с «Глазго Рейнджерс» после конфликта с одноклубником и главным тренером.
- Анличанин выступал за «Бёрнли» в сезоне-2015/16 и провел за клуб 40 матчей, в которых забил 3 мяча.
- «Бёрнли» занимает 16-е место в таблице АПЛ, набрав 17 очков в 17 матчах.
Устали искать тексты на сайте? Подпишитесь на канал в телеграме, и тексты найдут вас сами
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте