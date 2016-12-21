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AS: «Реал» начал переговоры с Тибо Куртуа
Мадридцы оживились на трансферном рынке после сокращения бана.
«Реал» прекратил попытки приобрести у «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа и переключился на Тибо Куртуа, утверждает AS со ссылкой на Radio Onda Cero. Мадридцы планируют договориться с «Челси» о переходе голкипера летом 2017 года.
- Во вторник CAS сократил трансферный бан «Реала» до июля 2017 года.
- Transfermarkt.de оценивает 24-летнего бельгийца в 35 миллионов евро.
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