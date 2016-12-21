Мино Райола: «Если Лукаку будет достаточно хорош, то вернется в «Челси»

«Мы на 99,9% договорились с «Эвертоном» о новом контракте. Нет никаких проблем, остались только бумажные детали.

Может ли Лукаку вернуться в «Челси»? Если Ромелу будет достаточно хорош и силен, чтобы выступать за «синих», я поговорю с руководством «Эвертона». Думаю, тогда он сыграет за «Челси». Сейчас у нас хорошие отношения с ливерпульским клубом. Посмотрим, что произойдет.

Если обе стороны будут заинтересованы в том, чтобы двигаться дальше вместе, то будем решать вопрос. На данный момент цель одна – помочь команде выступить как можно лучше», – цитирует Райолу talkSPORT.

Действующее соглашение форварда с «Эвертоном» рассчитано до 2019 года.

В сезоне-2016/17 Лукаку сыграл 17 матчей и забил 9 мячей.

Transfermarkt.de оценивает Ромелу в 40 миллионов евро.

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