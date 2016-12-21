AFP

Жозе Моуринью: «Я готов подписать новый контракт с «МЮ» в любой момент»

Моуринью: «Я готов подписать новый контракт с «МЮ» в любой момент»
Eurosport

Вчера в 21:34

Главный тренер манкунианцев хочет пойти по стопам Алекса Фергюсона.

«Я ощущаю сильнейшую поддержку, и с самого начала у меня было чувство, что наше сотрудничество не ограничится тремя годами. Мне всегда казалось, что я задержусь здесь подольше.

Руководство знает, что я наслаждаюсь работой в «Манчестер Юнайтед». И они знают, что если в какой-то день они предложать мне новый контракт, то я сразу подпишу его, даже не советуясь со своими помощниками.

Конечно, те деньги, что предлагают в Китае, кажутся очень заманчивыми. Но мне больше по душе футбол высочайшего уровня. Я еще молод, мне 53, и меня ждет еще много лет настоящей игры. Я хочу быть там, где сложнее всего победить, и сейчас я на верном месте», – цитирует Моуринью Sky Sports.

  • Действующее соглашение Моуринью с «МЮ», подписанное им перед началом сезона, рассчитано на три года.
  • «Манчестер Юнайтед» после 17 туров АПЛ занимает 6-е место в чемпионате Англии, на 13 очков отставая от лидирующего «Челси».

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