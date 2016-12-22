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Алексис Санчес: «Лондон – стрессовое место. Это большой и тесный город»
Возможно, форварду «Арсенала» больше понравится в Китае.
«Я предпочел бы приехать в Лондон, чтобы поужинать или выпить с друзьями. Я очень домашний человек и провожу много времени дома.
Я изучаю город, когда у меня есть время, но обычно предпочитаю расслабиться в домашней обстановке. Лондон может быть стрессовым местом, потому что это большой и тесный город.
К тому же мы, футболисты, тратим много энергии, играем одну игру за другой. Каждый день я встречаю новых людей и много путешествую. Именно поэтому я стараюсь отключиться и отдохнуть, когда появляется время», – цитирует Санчеса The Telegraph.
- «Арсенал» ведет с Санчесом переговоры о новом контракте, но стороны еще не пришли к соглашению.
- В сезоне-2016/17 чилиец провел за «канониров» 23 матча и забил 14 мячей.
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