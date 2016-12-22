AFP

Уго Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»
Eurosport

8 ч. назад

В конце 2016 года «шпоры» переподписали всех лидеров.

«Мы рады сообщить, что Уго Льорис подписал новый контракт с клубом, который истечет в 2022 году», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».

  • Старый контракт Льориса истекал летом 2019 года.
  • В сезоне-2016/17 Уго провел 21 матч (АПЛ и ЛЧ), сделал 53 сэйва и 8 раз отстоял на ноль.
  • Осенью и в декабре «Спёрс» продлили соглашения с Эриксеном, Дайером, Уинксом, Кэрроллом, Алли, Роузом, Уокером, Вертонгеном и Кейном.

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