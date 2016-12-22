AFP
Уго Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»
В конце 2016 года «шпоры» переподписали всех лидеров.
«Мы рады сообщить, что Уго Льорис подписал новый контракт с клубом, который истечет в 2022 году», – говорится в сообщении «Тоттенхэма».
- Старый контракт Льориса истекал летом 2019 года.
- В сезоне-2016/17 Уго провел 21 матч (АПЛ и ЛЧ), сделал 53 сэйва и 8 раз отстоял на ноль.
- Осенью и в декабре «Спёрс» продлили соглашения с Эриксеном, Дайером, Уинксом, Кэрроллом, Алли, Роузом, Уокером, Вертонгеном и Кейном.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте