Marca: Тибо Куртуа объявил партнерам по «Челси» о намерении перейти в «Реал»

Желание «Реала» приобрести вратаря «Челси» и сборной Бельгии Тибо Куртуа оказалось взаимным. Несмотря на успешное выступление в Англии, 24-летний голкипер скучает по Мадриду и уже известил партнеров по лондонской команде о намерении перейти в «Реал».

Препятствием может стать владелец «Челси» Роман Абрамович, который желает сохранить Куртуа и намерен отговорить бельгийца от трансфера, передает Marca.

Куртуа перешел в «Челси» летом 2011 года, но сразу был отдан в аренду «Атлетико», где провел три сезона и стал чемпионом Испании-2013/14.

В этом сезоне Тибо отстоял 10 матчей АПЛ из 17 на ноль. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2019 года.

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