Фрэнк Лэмпард сыграл против британского комика на чемпионате мира по дартсу

Бывший полузащитник «Челси», «Сити» и сборной Англии Фрэнк Лэмпард поучаствовал в показательном выступлении, предварявшем чемпионат мира по дартсу.

Несмотря на не самые высокие результаты Фрэнк одержал победу поскольку его соперник – британский актер, комик, а в прошлом футболист Брэдли Уолш – оказался еще хуже.

В ноябре Лэмпард покинул «Нью-Йорк Сити» и получил статус свободного агента.

Брэдли Уолш выступал за «Брентфорд» на рубеже 1970-80-х, но завершил карьеру из-за травм и ушел на телевидение.

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