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Джордан Хендерсон и Адам Лаллана подарили детям на Рождество себя

Хендерсон и Лаллана подарили детям на Рождество себя
Eurosport

6 ч. назад

Этого оказалось достаточно.

Игроки «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Адам Лаллана подарили своим присутствием лучшее Рождество в жизни учеников начальной школы Блэкмура. Детей пригласили в актовый зал для беседы, задали вопросы о любимых футболистах «Ливерпуля», а затем появлялись их кумиры. Реакцию детей не передать словами.

  • После 17 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, отставая 6 очков от «Челси».
  • Хендерсон в 19 матчах сезона-2016/17 забил один гол и отдал 4 передачи.
  • На счету Лалланы 6 голов и 6 ассистов в 16 матчах.

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