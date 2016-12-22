Джордан Хендерсон и Адам Лаллана подарили детям на Рождество себя

Игроки «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и Адам Лаллана подарили своим присутствием лучшее Рождество в жизни учеников начальной школы Блэкмура. Детей пригласили в актовый зал для беседы, задали вопросы о любимых футболистах «Ливерпуля», а затем появлялись их кумиры. Реакцию детей не передать словами.

После 17 туров «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице, отставая 6 очков от «Челси».

Хендерсон в 19 матчах сезона-2016/17 забил один гол и отдал 4 передачи.

На счету Лалланы 6 голов и 6 ассистов в 16 матчах.

Все новости АПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме