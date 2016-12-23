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«Челси» продал Оскара в Китай

«Челси» продал Оскара в Китай
Eurosport

1 час назад

«Шанхай СИПГ» стал счастливым обладателем бразильского таланта.

«ФК «Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали условия трансфера Оскара. 25-летний футболист присоединится к команде Суперлиги Китая в январское трансферное окно.

Мы благодарим Оскара за его изумительные услуги и желаем ему всего наилучшего в будущем», – указано в сообщении на официальном сайте «синих».

Sky Sports пишет, что лондонцы получат от «Шанхая» порядка 70 миллионов евро за переход футболиста.

  • По сообщениям британских СМИ, бразилец в Китае будет получать не менее 22 миллионов евро в год.
  • Оскар провел в «Челси» 4,5 года, выиграл АПЛ, Кубок Лиги и Лигу Европы.

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