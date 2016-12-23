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«Челси» продал Оскара в Китай
«Шанхай СИПГ» стал счастливым обладателем бразильского таланта.
«ФК «Челси» и «Шанхай СИПГ» согласовали условия трансфера Оскара. 25-летний футболист присоединится к команде Суперлиги Китая в январское трансферное окно.
Мы благодарим Оскара за его изумительные услуги и желаем ему всего наилучшего в будущем», – указано в сообщении на официальном сайте «синих».
Sky Sports пишет, что лондонцы получат от «Шанхая» порядка 70 миллионов евро за переход футболиста.
- По сообщениям британских СМИ, бразилец в Китае будет получать не менее 22 миллионов евро в год.
- Оскар провел в «Челси» 4,5 года, выиграл АПЛ, Кубок Лиги и Лигу Европы.
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