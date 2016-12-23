Ретро ад. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер – главное разочарование 2016 года

«Арсен, спасибо за воспоминания, но до свидания», – такой баннер фанаты «Арсенала» вывесили в начале марта. После этого «гуннеры» безнадежно слили протест. Во-первых, Венгер выиграл тот матч 4:0 (рухнул «Халл»). Во-вторых, за француза впряглись британские авторитеты (даже Бекхэм назвал полотно безобразием). В-третьих, лондонские радикалы выбрали совершенно идиотскую стратегию: они упрекали Арсена в том, что он проиграл гонку «Лестеру», но не учли, что супергерои из клана Раньери заодно вынесли других богачей – от «Сити» до «МЮ». В общем, подвинуть Венгера не вышло, хотя он заметил баннер и возмутился.

Прошло девять месяцев – и наконец наступил момент, когда пора бомбить твиттер хэштегами #WengerOut. Других вариантов нет: «Арсенал» нужно срочно спасать от Арсена.

Матч лондонцев против «Сити» закончился с приличным счетом 1:2, но чисто по-тренерски Гвардиола разгромил, унизил и уничтожил Венгера. Француза вскрыли, как студента, который пришел на экзамен по физике, зная лишь полтора закона Ньютона.

Перевес «Сити» был тотальным. Во втором тайме «Арсенал» (философия – атаковать) не создал ни одного момента, никак не среагировал на действия Пепа (рокировка Сане и Стерлинга, выдвижение Туре вперед) и просто не нашел сил для того, чтобы прижать «горожан» к воротам хотя бы в последние 10 минут.

«Канониры» играли так, словно сезон уже слит – даже на графике xG видно, как Гвардиола расплющил Венгера во второй половине. Один Де Брёйне сотворил семь шансов для партнеров – у «Арсенала» столько не набралось за весь матч. Хосеп рвал Арсена с «Баварией», но француз ссылался на мощный мюнхенский состав. Сейчас обоймы были практически одинаковыми (даже по стоимости), но Венгера все равно вздули.

На пресс-конференции от Арсена хотелось услышать извинений за катастрофу во втором тайме, но он с обидой рассказывал о двух офсайдах. Это смотрелось жалко и неуместно. Видимо, по версии Венгера, атаковать «Арсеналу» тоже мешали судьи.

Сезон-2016/17 вскрыл все слабости Арсена. В глобальном смысле их три:

1. Венгер – коуч старой школы. В октябрьском интервью Тьерри Анри он рассказал, что видит свою задачу так: надо спланировать идеальный матч, а затем его сыграть. В этой фразе – и сила, и уязвимость Арсена. Иногда (чаще всего – с аутсайдерами) он действительно мочит оппонентов заранее выбранной тактикой, но против тренеров уровня Гвардиолы такой подход – самоубийство. Венгер совершенно не умеет управлять матчем в режиме онлайн. Например, в этом сезоне у него есть ровно одна заготовка – выход Жиру, если результат не устраивает. Когда этот прямолинейный план Б не работает, «Арсенал» теряет очки. Характернейший факт: в чемпионате-2016/17 «канониры» проиграли три матча, в которых вели в счете.

2. Венгер не мотиватор, а нытик. У Арсена однозначно есть фирменный стиль, но он уже давно не в состоянии заразить им команду. Главный минус Венгера в том, что он слишком долго анализирует поражения и постоянно обнаруживает влияние посторонних факторов. Стандартный сет-лист удручает: сначала – трек про судей, затем – про плотный календарь, потом – про вечные травмы, а в ответ на критику – история о том, что «Арсенал» долго не покупал игроков, потому что строил стадион. Никто не рассказывает про дорогое возведение «Эмирейтс» чаще Арсена. Он не копается в себе и не ищет причины провалов внутри команды. Скорее всего, Венгер говорит игрокам что-то вроде: «Молодцы, парни, отлично играли. Не повезло. Арбитры были не на нашей стороне. Да и календарь у нас так себе. И повреждений многовато. В следующий раз получится».

3. Венгер управляет «Арсеналом» на полнейшем автопилоте. Арсену не хватает лимита жизней, как в Марио: француз знает, что его не выгонят, поэтому модифицирует команду в крайне замедленном темпе. Конте и Гвардиолу назначили летом, но у «Челси» и «Сити» уже есть поставленная игра. Клопп пришел полтора года назад, но «Ливерпуль» играет в узнаваемый футбол даже против грандов. И только «Арсенал» бесконечно зависит от формы Санчеса, Озила и Уолкотта: если не идет у них, все действия на чужой трети поля – сплошной сумбур. Алексис и Месут явно хотят уйти не из-за денег: просто они поняли, что с этим тренером им ничего не светит.

Но Венгер стал разочарованием года не из-за «Арсенала», а из-за собственного страха. В середине года к нему обратилась ФА с просьбой возглавить самую несчастную сборную мира. «Трех львов» постоянно захлестывает патриотизм, но на крупных турнирах англичане рано вылетают, потому что ими никогда не управлял хороший тактик. Венгеру доверили отличную (по именам) команду и попросили достойно выступить на чемпионате мира, а он испугался перемен и заперся на лондонской базе. И ради чего? Явно не ради чемпионства – его в этом сезоне опять не будет.

К сожалению, нет ничего тоскливее, чем топить за сегодняшний «Арсенал». Возьмите эмоции фанатов «Спартака» (13 лет без титулов) и помножьте их на страдания адептов ЦСКА в ЛЧ – получатся ежегодные мучения «гуннеров». Кто-то дерется за выживание, кто-то мечтает о Лиге Европы, кому-то светит чемпионство. И только болельщики «Арсенала», которые платят за билеты больше всех в АПЛ, знают сценарий наперед: в декабре – потеря шансов на золото, в марте – вылет из еврокубков, в мае – место в четверке Премьер-лиги. Это не футбол – это очередной сезон сериала про ментов.

В Арсена уже никто не верит – его не убирают из уважения к старости. Правда, есть и те, кто переживает, что «Арсенал» без Венгера превратится в «МЮ» без Фергюсона. Таким людям стоит изучить статистику двух менеджеров. У сэра Алекса за последние 10 лет карьеры накопились шесть побед в чемпионате Англии и триумф в Лиге чемпионов. А у Арсена – жирный, депрессивный и безнадежный ноль.

Чуда, как с Раньери, не произойдет: заряженный Клаудио принял новую команду после ужаса в Греции, а Венгер в Лондоне стабилен, как пульс обитателя морга. Единственное, чего можно пожелать Арсену в 2017-м – вылететь сначала из четверки (желательно пустить туда «Тоттенхэм»), а потом с должности. Тогда счастье обретут и он (предложения точно будут), и резиденты «Эмирейтс», которым наконец дадут интригу и драйв.

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