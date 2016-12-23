АПЛ сняла с «Челси» обвинения во взятке жертве педофила

В начале декабря бывший игрок «Челси» Гэри Джонсон заявил, что в 70-е годы подвергался сексуальным домогательствам со стороны скаута клуба Эдди Хита. Гэри уточнил, что в 2015 году руководство «Челси» заплатило ему 50 тысяч фунтов после того, как узнало о готовности Джонсона обнародовать эту информацию, информирует BBC Sport.

«Мы тщательно изучили дело, – говорится в заявлении Премьер-лиги. – Совет премьер-лиги не нашел признаков нарушения закона и существующих правил клубом».

По данным полиции, в Англии идет расследование в отношении 429 потенциальных жертв педофилов из футбольной сферы – всего под подозрением сотрудники 148 клубов.

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