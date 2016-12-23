Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп: «В Европе про АПЛ думают то же самое, что в Англии про Китай»

«Знаете, в Европе про АПЛ думают то же самое, что в Англии про Китай. Если футболист переехал в Китай, то это произошло, когда лучшая часть его карьеры позади. Сейчас китайская лига – не то место, где ты хочешь играть. Деньги – единственный способ завлечь туда игроков.

Но во всех крупных европейских лигах вы можете заработать много денег, этого должно быть достаточно. Я не думаю о переезде в Китай. Может быть, только в отпуск, но продолжать карьеру там не собираюсь.

Но нам не следует говорить, что китайская лига сейчас представляет угрозу для футбола. Просто это другие возможности», – цитирует Клоппа Sky Sports.

В пятницу «Челси» продал Оскара в «Шанхай СИПГ» за 70 млн евро.

Бразилец в Китае будет получать не менее 22 миллионов евро в год.

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