Сэм Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас»

В пятницу «Кристал Пэллас» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на 2,5 года.

«Мы рады, что определились с новым тренером столь быстро, и нам повезло, что тренер опыта и калибра Сэма был свободен», – заявил президент «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.

Последним местом работы Эллардайса была сборная Англии. Сэм взял команду после провала на Евро-2016, но уже в сентябре был освобожден от должности из-за скандала: тренер был уличен в получении взяток при совершении трансферов.

Предшественник Эллардайса в «Кристал Пэллас» Алан Пардью был уволен 22 декабря после 8 поражений в 10 матчах.

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