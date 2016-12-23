AFP
Сэм Эллардайс возглавил «Кристал Пэлас»
Шанс реабилитироваться после провала в сборной Англии.
В пятницу «Кристал Пэллас» объявил о назначении Сэма Эллардайса на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на 2,5 года.
«Мы рады, что определились с новым тренером столь быстро, и нам повезло, что тренер опыта и калибра Сэма был свободен», – заявил президент «Кристал Пэлас» Стив Пэриш.
- Последним местом работы Эллардайса была сборная Англии. Сэм взял команду после провала на Евро-2016, но уже в сентябре был освобожден от должности из-за скандала: тренер был уличен в получении взяток при совершении трансферов.
- Предшественник Эллардайса в «Кристал Пэллас» Алан Пардью был уволен 22 декабря после 8 поражений в 10 матчах.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте