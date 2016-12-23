AFP
Игрок «Борнмута» Макс Градель: «Отец бил меня и запрещал играть, а я был готов умереть за футбол»
Исповедь ивуарийца.
«Отец не хотел, чтобы я играл в футбол. Он говорил мне: «Иди в школу, иди в школу». Играя в футбол на улице, я получал травмы, и отец был недоволен.
Иногда он бил меня, а я ничего не мог не поделать. Мне нужно было играть. Я знал, что меня побьют по возвращении домой, но все равно выходил играть. Я понимаю ход мыслей отца, но сам был готов умереть за футбол.
У меня был друг-инвалид, который передвигался на коляске. Я возил его повсюду. Когда отец это обнаружил, то побил меня и сказал: «Я не хочу видеть тебя в компании этого человека», – цитирует Граделя Daily Mail.
Помощь другу инвалиду была не безвозмездной и помогла Максу заработать небольшую сумму, которую он потратил на футбол.
«Когда отец узнал это, то жестоко избил меня. Но со временем он понял, что бить меня бесполезно, поскольку в один день он мог бы просто убить меня. И тогда отец оставил меня в покое».
- Градель переехал из Кот-д’Ивуара во Францию в 10-летнем возрасте, а спустя 7 лет оказался в Англии.
- Ивуариец выступал за «Лестер», «Лидс» и «Сент-Этьен».
- В сезоне-2016/17 Градель забил 1 мяч в 7 матчах.
- В 2015 году Градель выиграл Кубок африканских наций.