Игрок «Борнмута» Макс Градель: «Отец бил меня и запрещал играть, а я был готов умереть за футбол»

«Отец не хотел, чтобы я играл в футбол. Он говорил мне: «Иди в школу, иди в школу». Играя в футбол на улице, я получал травмы, и отец был недоволен.

Иногда он бил меня, а я ничего не мог не поделать. Мне нужно было играть. Я знал, что меня побьют по возвращении домой, но все равно выходил играть. Я понимаю ход мыслей отца, но сам был готов умереть за футбол.

У меня был друг-инвалид, который передвигался на коляске. Я возил его повсюду. Когда отец это обнаружил, то побил меня и сказал: «Я не хочу видеть тебя в компании этого человека», – цитирует Граделя Daily Mail.

Помощь другу инвалиду была не безвозмездной и помогла Максу заработать небольшую сумму, которую он потратил на футбол.

«Когда отец узнал это, то жестоко избил меня. Но со временем он понял, что бить меня бесполезно, поскольку в один день он мог бы просто убить меня. И тогда отец оставил меня в покое».

Градель переехал из Кот-д’Ивуара во Францию в 10-летнем возрасте, а спустя 7 лет оказался в Англии.

Ивуариец выступал за «Лестер», «Лидс» и «Сент-Этьен».

В сезоне-2016/17 Градель забил 1 мяч в 7 матчах.

В 2015 году Градель выиграл Кубок африканских наций.

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