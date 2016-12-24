«МЮ» предложит Златану Ибрагимовичу должность играющего тренера

Манкунианцы готовы сделать Златана играющим тренером, чтобы удержать его по окончании сезона.

Контракт шведа с «МЮ» истекает летом, но в договоре есть опция продления еще на год. «Дьяволы» считают, что роль помощника Моуринью поможет оставить Ибру в Манчестере, сообщает Daily Star.

«Златан смотрит в будущее и мечтает стать коучем. «Юнайтед» понимает это и готов помочь ему. Ибра положительно влияет на раздевалку, и позиция тренера устроила бы все стороны», – заявил источник в клубе.

Ибрагимович пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года в качестве свободного агента.

На счету форварда 16 голов за клуб по всех турнирах.

После 17 туров «МЮ» занимает 6-е место в АПЛ (30 очков).

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