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Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» посетили детскую больницу

Клопп и игроки «Ливерпуля» посетили детскую больницу
Eurosport

3 ч. назад

Парни нашли место в плотном графике, чтобы порадовать детишек.

Хендерсон, Лаллана, Ловрен, Ориги, Старридж, другие футболисты и коуч «красных» поздравили с Рождеством маленьких пациентов, сообщает Daily Mail.

Дети получили подарки к празднику и возможность сфотографироваться с кумирами.

В тот же день на базу клуба в Мелвуде приехал олимпийский чемпион Рио в беге на 400 метров Вайде ван Никерк. Южноафриканец тоже сделал кучу фоток.

  • После 17 туров скаузеры занимают 2-е место в АПЛ (37 очков).
  • 27 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Стока».

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