Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» посетили детскую больницу

Хендерсон, Лаллана, Ловрен, Ориги, Старридж, другие футболисты и коуч «красных» поздравили с Рождеством маленьких пациентов, сообщает Daily Mail.

Дети получили подарки к празднику и возможность сфотографироваться с кумирами.

В тот же день на базу клуба в Мелвуде приехал олимпийский чемпион Рио в беге на 400 метров Вайде ван Никерк. Южноафриканец тоже сделал кучу фоток.

После 17 туров скаузеры занимают 2-е место в АПЛ (37 очков).

27 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Стока».

Самый спортивный телеграм