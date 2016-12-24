Eurosport
Юрген Клопп и игроки «Ливерпуля» посетили детскую больницу
Парни нашли место в плотном графике, чтобы порадовать детишек.
Хендерсон, Лаллана, Ловрен, Ориги, Старридж, другие футболисты и коуч «красных» поздравили с Рождеством маленьких пациентов, сообщает Daily Mail.
Дети получили подарки к празднику и возможность сфотографироваться с кумирами.
В тот же день на базу клуба в Мелвуде приехал олимпийский чемпион Рио в беге на 400 метров Вайде ван Никерк. Южноафриканец тоже сделал кучу фоток.
- После 17 туров скаузеры занимают 2-е место в АПЛ (37 очков).
- 27 декабря «Ливерпуль» сыграет против «Стока».
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