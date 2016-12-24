AFP

Дэвид Мойес: «Гарет Бэйл, Криштиану Роналду, Тони Кроос и Сеск Фабрегас могли перейти в «МЮ»

Мойес: «Бэйл, Роналду, Кроос и Фабрегас могли перейти в «МЮ»
Eurosport

2 ч. назад

Вряд ли трансферы спасли бы физрука.

Бывший коуч рассказал об игроках, который едва не оказались в его руках. «Когда я только пришел в «Манчестер», моей целью был Гарет Бэйл. Я боролся за него до последней минуты. Мы предложили больше «Реала», но умом Гарет уже находился в «Мадриде».

Сеска мы тоже пытались заполучить до последнего момента. А еще помню, как встретил сэра Алекса, который сказал, что Роналду вернется», – цитирует Мойеса Daily Mail.

Кроме того, Мойес лично убеждал Тони Крооса переехать в Англию во время встречи в Мюнхене, но почему-то снова победил «Реал».

«Тони согласился перейти к нам летом. Это было в январе, но потом что-то изменилось».

  • Дэвид Мойес тренировал «МЮ» с июля 2013-го по апрель 2014 года.
  • Клуб при нем выиграл 27 раз, а 15 матчей проиграл. 9 встреч закончились вничью.
  • 26 декабря Мойес приедет на «Олд Траффорд» впервые после увольнения. Против «Юнайтед» сыграет «Сандерленд».

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