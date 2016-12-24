Игрока «Бёрнли» Джоуи Бартона обвинили в совершении 1260 ставок за 10 лет

Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения полузащитнику. По ее версии, в период с марта 2006-го по май 2016 года он сделал 1260 ставок на результат, ход и другие события футбольных матчей. Британец должен ответить по всем пунктам до 5 января, сообщает Daily Mail.

Представители «Бёрнли», который 20 декабря объявил о подписании Бартона до конца сезона, пояснили, что контракт с игроком согласован, но еще не вступил в силу. Таким образом, Джоуи может так и не сыграть за новый клуб.

В ноябре футболист был дискалифицирован на один матч за участие в тотализаторе. Сообщалось, что с 1 июля по 15 сентября 2016 года он сделал 44 ставки.

Профессиональным футболистам запрещено делать ставки на любые матчи с 2014 года. До этого они могли ставить на игры или турниры, в которых не принимали участия.

Последним клубом Джоуи Бартона был «Рейнджерс» из Глазго. Игрок разорвал контракт с шотландцами в ноябре.

Бартон – воспитанник «Манчестер Сити». С 2002-го по 2007 год он провел за «горожан» 153 матча.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме