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Игрока «Бёрнли» Джоуи Бартона обвинили в совершении 1260 ставок за 10 лет

Бартона обвинили в совершении 1260 ставок за 10 лет
Eurosport

1 час назад

Похоже, это всерьез.

Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальные обвинения полузащитнику. По ее версии, в период с марта 2006-го по май 2016 года он сделал 1260 ставок на результат, ход и другие события футбольных матчей. Британец должен ответить по всем пунктам до 5 января, сообщает Daily Mail.

Представители «Бёрнли», который 20 декабря объявил о подписании Бартона до конца сезона, пояснили, что контракт с игроком согласован, но еще не вступил в силу. Таким образом, Джоуи может так и не сыграть за новый клуб.

В ноябре футболист был дискалифицирован на один матч за участие в тотализаторе. Сообщалось, что с 1 июля по 15 сентября 2016 года он сделал 44 ставки.

  • Профессиональным футболистам запрещено делать ставки на любые матчи с 2014 года. До этого они могли ставить на игры или турниры, в которых не принимали участия.
  • Последним клубом Джоуи Бартона был «Рейнджерс» из Глазго. Игрок разорвал контракт с шотландцами в ноябре.
  • Бартон – воспитанник «Манчестер Сити». С 2002-го по 2007 год он провел за «горожан» 153 матча.

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