«Барса» больше, чем «Манчестер Сити». Клаудио Браво – провал Хосепа Гвардиолы

Летом Гвардиола нажал на большую кнопку унитаза и смыл Джо Харта в канализацию. В Англии сначала возмутились, а затем выпустили серию текстов о том, чем Клаудио Браво лучше британского кипера. Оказалось, что чилиец точнее пасует, совершает больше сэйвов и не ошибается.

Через четыре месяца после трансфера Браво в «Сити» стало ясно: все эти тезисы – абсолютнейшая чушь.

Нет сэйвов

У манчестерского дерби было два итога. Первый – Пеп снова обыграл Жозе. Второй – Клаудио Браво феерически облажался и чуть не лишил «Сити» победы. С того дня за техникой чилийца следят в три раза пристальнее, ведь он должен быть лучше Харта во всем.

Даже самая примитивная статистика вскрыла чудовищные факты. Например, Браво идет на 17-м месте в АПЛ по сэйвам (28): у него их меньше, чем у Вальдеса (33), Чеха (45) и Хитона (77). Если вы думаете, что по воротам Клаудио совсем не бьют, то вы ошибаетесь – еще как лупят, просто он не спасает. После декабрьского «Лестера» у чилийца были такие показатели: 10 последних ударов в створ привели к семи голам.

Более того, за три недавних матча («Бёрнли», «Челси», «Лестер») Браво не сделал вообще ни одного сэйва: все парированные удары были легкими для голкипера по умолчанию.

За 15 игр в футболке «Сити» Клаудио набрал всего четыре клиншита. Понятно, что это связано с экспериментами Пепа в обороне, но Тибо Куртуа оформил те же четыре сухаря только за последний месяц.

Естественно, Браво постоянно сравнивают с Хартом. У Джо в «Торино» накопилось 48 сэйвов при 22 пропущенных, у нового вратаря «Сити» – 28 сэйвов при 27 пропущенных. Фанаты требуют срочного возвращения англичанина, но их никто не слушает. Пеп стабильно игнорирует собственные ошибки.

Нет пасов

Изначально Гвардиола звал Браво в «Сити» ради того, чтобы тот начинал атаки точными передачами. По коротким пасам вопросов нет: 263 (больше всех) – в ноги, лишь один – сопернику. Но параллельно Клаудио зачем-то лезет в лонгболлы. В итоге у него лишь 62 аккуратных заброса (22-й показатель в лиге) и 114 – корявых. Средняя точность – 35%. С такими данными Браво с трудом вполз в европейскую двадцатку голкиперов.

Хуже всего то, что у Гвардиолы за всю карьеру еще не было настолько кривого (в плане дальних передач) вратаря. Вальдес на пике выдавал 54% точности (худший сезон – 48%), Нойер – 72% (худший сезон – 47%), а у Браво до своего игрока долетает только треть передач. Любопытно, что даже у Харта в Италии есть 43% точных лонгболлов.

В плане выносов Клаудио тоже далеко не лучший. Вальдес в этом сезоне выбивал мяч 15 раз (третье место в лиге), а чилиец – всего 10 (девятая строчка в АПЛ). Вывод: информация о техничных ногах Браво как минимум преувеличение, а как максимум – выдумка.

Нет спокойствия

За «Сити» Клаудио откровенно слил всего один матч – с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Но в других важных встречах он играл очень средне. К примеру, три гола от «Челси» распределились так: один раз Браво пустил в ближний, а дважды не вышел из ворот в ситуациях, когда Нойер уже прилетел бы к центру поля.

Клаудио явно нервничает. Об этом говорят и партнеры по «Сити» (тот же Вилли Кабальеро рассказал про трудную адаптацию конкурента), и сам чилиец. «Если вы играете в моем стиле, то неизбежно совершаете одну ошибку на 300 передач. Я часто слышу критику и почти не помню комплиментов в свой адрес», – разнылся вратарь в декабре. Чтобы успокоить Браво, Пеп встретился с ним и с его семьей, а потом заверил журналистов, что Клаудио счастлив в Манчестере.

У английских репортеров совсем другие сведения. Там уверены, что Браво мечтает вернуться в Каталонию и даже сидеть на лавке под Тер Штегеном – все что угодно, лишь бы свалить из АПЛ. Учитывая, что в ноябре чилиец выдал самую необдуманную фразу года («Барселона» намного больше, чем «Ман Сити»), в Англии он явно не задержится. Его вряд ли продадут зимой, но есть надежда, что к лету Пепу наконец подготовят статистику человека, за которого «горожане» заплатили 18 миллионов евро.

И тогда Браво ждет судьба Харта, а на его место возьмут очередного вратаря, который вроде бы хорошо играет ногами.

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