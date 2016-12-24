Футболисты «Челси» навестили детей в госпитале

В мероприятии участвовали Виллиан, Маркос Алонсо, Сеск, Педро, Тибо Кортуа, Антонио Конте и другие члены команды. Они вручили рождественские подарки ребятам, которые вынуждены встречать праздник в больничной палате.

Особой популярностью у детей пользовался Давид Луис. Защитник разрешал детям дергать себя за волосы, сообщает Daily Mail.

На следующий день футболисты пришли на детскую вечеринку юных болельщиков клуба.

После 17 туров «Челси» лидирует в АПЛ (43 очка).

26 декабря команда сыграет с «Борнмутом».

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