AFP
Футболисты «Челси» навестили детей в госпитале
«Синие» развесилили малышей.
В мероприятии участвовали Виллиан, Маркос Алонсо, Сеск, Педро, Тибо Кортуа, Антонио Конте и другие члены команды. Они вручили рождественские подарки ребятам, которые вынуждены встречать праздник в больничной палате.
Особой популярностью у детей пользовался Давид Луис. Защитник разрешал детям дергать себя за волосы, сообщает Daily Mail.
На следующий день футболисты пришли на детскую вечеринку юных болельщиков клуба.
- После 17 туров «Челси» лидирует в АПЛ (43 очка).
- 26 декабря команда сыграет с «Борнмутом».
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