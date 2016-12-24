The Mirror: 2 китайских клуба предлагают форварду «МЮ» Уэйну Руни 820 тысяч евро в неделю

Самый богатый клуб Китая «Гуанчжоу Эвергранд» и столичный «Бейцзин Гоань» сделали приобретение Уэйна Руни приоритетной задачей на ближайшее лето.

«Бейцзин» уже потерпел неудачу с покупкой англичанина перед сезоном-2016/17, но немилость к футболисту со стороны Моуринью вновь воодушевила клубы китайской Суперлиги.

В конце сезона «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бейцзин Гоань» предложат Руни 820 тысячи евро в неделю. Это более чем в два раза превышает зарплату Уэйна в Англии (350 тыс евро), передает The Mirror.

Контракт Руни с «МЮ» рассчитан до 2019 года. Ранее футболист выражал намерение доработать договор до конца, несмотря на потерю места в основе.

В сентябре-октябре Руни в основном выходил на замену, но в четырех из последних пяти матчей попадал в стартовый состав.

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