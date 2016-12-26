AFP

«Челси» выиграл у «Борнмута» и одержал 12-ю победу подряд

«Челси» выиграл у «Борнмута» и одержал 12-ю победу подряд
Eurosport

Вчера в 19:51

В матче 18-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» дома победил «Борнмут» – 3:0.

«Челси» – «Борнмут» – 3:0

Голы:

1:0 – Педро, 24'

2:0 – Эден Азар, 49'

3:0 – Педро, 90+3'

  • Победа в этом матче стала для «синих» 12-й подряд в чемпионате.
  • Полузащитник лондонцев Эден Азар отличился с пенальти, забив 50-й мяч в Премьер-лиге.
  • После этой игры «Челси» остался на первом месте в АПЛ, у команды Антонио Конте 46 очков.
  • «Вишни» опустились на 13-ю строчку с 21 баллом после 18 туров.
  • Следующий матч в Премьер-лиге оба клуба проведут 31 декабря в 18:00 по московскому времени.
  • «Челси» дома примет «Сток Сити», «Борнмут» на выезде сыграет против «Суонси».

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