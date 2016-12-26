AFP
«Челси» выиграл у «Борнмута» и одержал 12-ю победу подряд
В матче 18-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» дома победил «Борнмут» – 3:0.
Голы:
1:0 – Педро, 24'
2:0 – Эден Азар, 49'
3:0 – Педро, 90+3'
- Победа в этом матче стала для «синих» 12-й подряд в чемпионате.
- Полузащитник лондонцев Эден Азар отличился с пенальти, забив 50-й мяч в Премьер-лиге.
- После этой игры «Челси» остался на первом месте в АПЛ, у команды Антонио Конте 46 очков.
- «Вишни» опустились на 13-ю строчку с 21 баллом после 18 туров.
- Следующий матч в Премьер-лиге оба клуба проведут 31 декабря в 18:00 по московскому времени.
- «Челси» дома примет «Сток Сити», «Борнмут» на выезде сыграет против «Суонси».
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