AFP

Жозе Моуринью: «Алекс Фергюсон неоднократно посещал тренировки «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне»

Моуринью: «Фергюсон неоднократно посещал тренировки «МЮ» в этом сезоне»
Eurosport

Вчера в 21:14

Португалец уважает традиции.

«Я хотел, чтобы все игроки увидели такого легендарного человека. Мы пообщались и вместе поужинали. Мы наслаждались этим, он тоже получал удовольствие. Я уважаю прошлое и знаю, что Фергюсон очень любит клуб. У нас с сэром Алексом хорошие отношения, он в любой момент может зайти к себе домой.

Для Фергюсона дверь в раздевалку или на тренировку всегда открыта – он будет встречен с теплотой и радостью. Сэр Алекс уже бывал на тренировках «МЮ» в этом сезоне много раз», – цитирует Моуринью BBC.

  • Фергюсон покинул «МЮ» по окончании сезона-2012/13.
  • При шотландце клуб 13 раз взял АПЛ и дважды победил в Лиге чемпионов.
  • Сэр Алекс провел с командой 1500 матчей, из которых выиграл 895.

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