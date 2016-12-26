Imago
RMC Sport: «Севилья» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля
Парень не входит в плане Жозе.
Испанцы намерены арендовать нападающего в январе. Менеджер «Севильи» Рамон Мончи уже ведет переговоры с агентом футболиста. Марсьяль не говорил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этой зимой.
Вероятность аренды оценивается как высокая – при Моуринью француз перестал регулярно попадать в основной состав, сообщает RMC Sport.
- В сезоне-2016/17 Марсьяль провел 10 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.
- Нападающий перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году за 50 миллионов евро.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте