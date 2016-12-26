RMC Sport: «Севилья» хочет арендовать игрока «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля

Испанцы намерены арендовать нападающего в январе. Менеджер «Севильи» Рамон Мончи уже ведет переговоры с агентом футболиста. Марсьяль не говорил, что хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» этой зимой.

Вероятность аренды оценивается как высокая – при Моуринью француз перестал регулярно попадать в основной состав, сообщает RMC Sport.

В сезоне-2016/17 Марсьяль провел 10 матчей в АПЛ и забил 1 мяч.

Нападающий перешел в «МЮ» из «Монако» в 2015 году за 50 миллионов евро.

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