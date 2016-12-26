Eurosport

Red Bull начал переговоры по покупке «Вест Хэма»

Red Bull начал переговоры по покупке «Вест Хэма»
Eurosport

Вчера в 22:33

Сделка оценивается в 235 млн евро.

Австрийский концерн по производству энергетических напитков нацелился на приобретение английского клуба.

В соответствии с правилами УЕФА, Red Bull не может полностью владеть европейской командой в том случае, если она встретится с их «РБ Лейпциг» в Лиге чемпионов или Лиги Европы. Из-за этого австрийцы намерены купить часть акций «молотков», получив при этом контрольный пакет.

Red Bull нацелился на «Вест Хэм» из-за его расположения в столице Англии – главном месте в Европе по количеству деловой активности. Также корпорацию заинтересовал новый стадион клуба, которому концерн хочет дать свое имя.

Брендинг, нейминг и маркетинг всегда были главной мотивацией Red Bull при приобретении клубов, пишет The Sun.

  • Ранее сообщалось об интересе Red Bull к «Лидсу», «Чарльтону», «Бредфорду» и «Суидону».
  • Австрийцы уже владеют футбольными клубами в Нью-Йорке, Сан-Паулу, Зальцбурге и Лейпциге.
  • «Вест Хэм» оценивается в 235 млн евро. Его владельцы заявляют, что у них нет планов по продаже актива.
  • В то же время акционер лондонцев Дэвид Салливан заявил: «Мы могли бы продать пакет акций, чтобы избавиться от долгов».

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