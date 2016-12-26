Imago

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг снял с продажи дом с ногами Майкла Джексона

Стерлинг снял с продажи дом c ногами Майкла Джексона
Eurosport

Вчера в 22:36

На половину легендарного музыканта желающих не нашлось.

Рахим купил дом в Биркдейле (пригород Мерсисайда) в сентябре 2013 года за 1,46 млн евро. В особняке есть бассейн, джакузи, парикмахерский салон, тренажерный зал, кинотеатр и даже тематический бар Майкла Джексона, где с потолка свисает пара ног певца, выполняющих лунную походку.

После перехода в «Ман Сити» полузащитник переехал в новое жилище в графстве Чешир, а недвижимость в Биркдейле выставил на продажу за 1,75 млн евро. Покупателей не нашлось, и футболист снизил цену до 1,4 миллиона. Однако особняком никто не интересуется, поэтому Стерлинг снял его с продажи, сообщает The Sun.

  • Зарплата английского полузащитника составляет 211 тысяч фунтов в неделю.
  • В сезоне-2016/17 Рахим провел 22 матча за «Ман Сити» и забил 6 голов.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат Англии

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сменщик Варламова пропустил дичайший гол с отскоком от стекла и спины

02:15
Популярные видео
Невозможный бейсбольный сэйв магистра клюшки Флери
 828 просмотров3 ч
Вратарь «Аризоны» помахался с двумя игроками «Далласа» и отразил шайбу шлемом
1 721 просмотров5 ч
А еще вам может понравиться
1
«Это уже великий трансфер». «Эвертон» урвал нового Н’Голо Канте
2
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян: «Это лучший гол, который я когда-либо забивал»
3
Игрок «Ман Юнайтед» Златан Ибрагимович сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов за 2016 год
4
Богоподобный удар Эдена Азара рабоной под перекладину, который, к сожалению, не стал голевым
5
Антонио Конте пригласил журналистов в бар и угостил их пивом после матча с «Борнмутом»
6
Тренер «Ман Сити» Хосеп Гвардиола: «Мы сыграли на 7 матчей больше «Челси», потому нам будет тяжело»
7
8 доказательств того, что тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола – лютый псих
8
Юрген Клопп: «Гвардиола был на нашем матче со «Стоком»? Может, захотел посмотреть хороший футбол»
26 мин. назад
Жоржиньо Вейналдум оставил эмодзи под фото Куинси Промеса и взорвал британскую прессу
48 мин. назад
Оцени героев «Челси» в 2016-м
1 час назад
Китайцы пригласят Марка Клаттенбурга для работы в Суперлиге
2 ч. назад
Агент Туре: «Взгляд Моуринью притупился. Лучший полузащитник в мире – Яя»
5 ч. назад
Пас Погба в защиту слов Жозе, что он лучший полузащитник мира, который безбожно запорол Златан
2 ч. назад
Юрген Клопп: «Гвардиола был на нашем матче со «Стоком»? Может, захотел посмотреть хороший футбол»
20 ч. назад
Гол Фирмино в стиле Ронни О’Салливана и еще 4 мяча с возгорания «Ливерпуля» и «Стока»
20 ч. назад
«Суонси» уволил лысого американца, поняв, что в нормальном футболе он не очень