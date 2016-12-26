Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг снял с продажи дом с ногами Майкла Джексона

Рахим купил дом в Биркдейле (пригород Мерсисайда) в сентябре 2013 года за 1,46 млн евро. В особняке есть бассейн, джакузи, парикмахерский салон, тренажерный зал, кинотеатр и даже тематический бар Майкла Джексона, где с потолка свисает пара ног певца, выполняющих лунную походку.

После перехода в «Ман Сити» полузащитник переехал в новое жилище в графстве Чешир, а недвижимость в Биркдейле выставил на продажу за 1,75 млн евро. Покупателей не нашлось, и футболист снизил цену до 1,4 миллиона. Однако особняком никто не интересуется, поэтому Стерлинг снял его с продажи, сообщает The Sun.

Зарплата английского полузащитника составляет 211 тысяч фунтов в неделю.

В сезоне-2016/17 Рахим провел 22 матча за «Ман Сити» и забил 6 голов.

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