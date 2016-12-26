AFP
«Сити» обыграл «Халл» и поднялся на второе место
Матч 18-го тура завершился победой «горожан» со счетом 3:0.
«Халл» – «Манчестер Сити» – 0:3
Голы:
0:1 – Яя Туре (с пенальти), 72’
0:2 – Келечи Ихеаначо, 78’
0:3 – Кёртис Дэвис (автогол), 90+3'
- В активе «Сити» стало 39 очков: команда Пепа Гвардиолы поднялась на второе место.
- «Халл» остался на последней строчке 12 баллами.
- В следующем туре «Сити» в гостях сыграет с «Ливерпулем» (31 декабря).
- «Халл» 30 декабря дома встретится с «Эвертоном».
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