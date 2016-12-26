«Синие» после Рождества. «Челси» победил в 12-м туре подряд

Из-за дисквалификаций Антонио Конте остался без двух важных псов основного состава – Н’Голо Канте не кусал людей в середине, а Диего Коста не лаял на них в чужой штрафной. Из ограниченной альтернативы на скамейке алленаторе не выбрал простой вариант с Миши Батшуайи на острие, а поменял тактику в нападении. Впереди у «Челси» бегали Педро и Азар с подключениями Виллиана. Это должно напрягать экс-страйкера «Марселя» – он гениально провел прошлый сезон в Лиге 1, но в Англии теряет год. Тренер ему не доверяет – нет смысла раз за разом сидеть на скамейке.

Обе команды начали матч, словно сурово заливались на Рождество. Это был самый настоящий Boxing Day – британский, жесткий, но больше старательный, чем умелый. С подвижной линией нападения и Сеском Фабрегасом в середине «Челси» забрасывал мяч за спину обороне и следил, как отреагируют игроки «Борнмута». Кук и Фрэнсис неплохо справлялись с длинными подачами и лишали соперников пространства.

Слабая техника «вишен» оставляла их без пасов рядом с чужой штрафной и какой-либо опасности у ворот Куртуа. За первые 20 минут «Борнмут» придумал в нападении только кросс Кинга с правого фланга, но если бы все моменты были смертельными болезнями, то эта передача была бы максимум вирусом гриппа – любой более-менее готовый организм с ним справится.

Эдди Хау понимал, что лондонский клуб сейчас в огне и соревноваться с ним в атакующем футболе бессмысленно. «Вишни» не проигрывали в Boxing Day уж с 2008 года и за шесть матчей, которые они проводили 26 декабря, пропустили всего один мяч. «Челси» невозможно сравнивать с «Челтенхэмом» из четвертого дивизиона, с которым «Борнмут» встречался после Рождества-2009, но эта команда генетически не забывает о надежной обороне.

Героем первого тайма стал Эден Азар. Он восемь раз за 45 минут успешно обводил соперников, причем делал это изящно и разнообразно – из центрального круга, перед штрафной, в самой штрафной и на левом фланге. Бельгиец создавал шансы для Педро и Фабрегаса, делился мячом с Мозесом и Алонсо, но почти не бил сам – его плевок издали легко забрал в руки Боруц. Отсутствие моментов лишало «синих» преимущества, но помог Педрито. Номинальный форвард «Лондона» поймал мяч после внезапного паса Сеска, поднял голову и перекинул кипера гостей.

Мужчины из графства Дорсет никак не могли сделать больше пяти точных передач подряд на чужой половине, любая активность впереди обрубалась Фабрегасом, Матичем или латералями. Зато это окунуло «Челси» в их любимую игру – с быстрыми контратаками и забросами центрхавов вперед. Невысокий рост всех футболистов атаки лишал их подбора, но выход через передачи низом вполне работал. Азар заработал еще пару опасных стандартов, но так и не наиграл на второй гол.

Большой взрыв после перерыва совсем расслабил этот матч. Эден выполнил девятую обводку во встрече, накрутил Стива Фрэнсиса и рухнул в штрафной. Точный удар с точки принес ему членский билет в клубе «Красавчики, забившие больше 50 мячей за «Челси» в АПЛ». Там уже прохлаждаются Лэмпард, Дрогба, Хассельбайнк, Дзола и Гудьонсен. Бельгиец не феерил с матча против «Ман Сити», но при такой ситуации, таком сопернике и такой тактике просто не мог уйти с поля без забитого мяча.

Связка Азара с Педро отлично проявилась в этой игре. Лучше всего защита «Борнмута» почувствовала это на 71-й минуте – вдвоем дружочки прошли через половину поля соперника, обыграли примерно всех и только чуть не разобрались, как же лучше завести мяч в ворота. У Эдена с испанцем появилась химия, которая идеально работает с матчах с середняками. Десятка «Челси» здорово чувствует партнера и подошел к Boxing Day в хорошей форме, но Конте вряд ли рискнет готовыми схемами ради однажды удачно сработавшего варианта. С продажей Оскара в Китай тренер не переделает Педро под форварда, иначе лишится еще одного усиления в полузащите, если первоначальный план на игру не сработает.

Испанский вингер в итоге заковылял еще один мяч в ворота «Борнмута» на последних секундах игры и оформил дубль – третий за два сезона в Англии, достойный показатель для игрока замены. «Челси» сейчас на ходу, но это только первый матч рождественского марафона, за две недели их ждут еще три встречи. Если Конте правильно распорядится глубиной состава, то сохранит преимущество в таблице АПЛ. Сейчас над «Ливерпулем» лондонцы возвышаются на девять очков (у «красных» игра в запасе), и Антонио точно знает, как возвращать великие команды на вершину.

«Челси» – «Борнмут» – 3:0

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